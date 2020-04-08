日月潭清淤泥 台電水力發電排砂案擬今年發包

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）台灣電力公司規劃日月潭水力發電排砂，預定今年發包，民國111年執行發電排砂目標量15萬立方公尺，113年目標量要達45萬立方公尺，大竹湖高灘地等處清淤成效將讓民眾有感。

根據經濟部水利署資料，日月潭水庫總容量約1.7億立方公尺，年平均淤積量約25萬立方公尺，目前有效容量約1.3046億立方公尺，為台灣淤積較輕微的水庫，主要功能供應水力發電，並配合下游灌溉調節放水，也是熱門風景區，水庫管理機關是台電公司。

雖然日月潭淤積程度相較其它水庫不嚴重，但台電公司仍規劃「水力發電排砂」，今年3月4日啟動低濃度「先期試驗」，中央社記者今天與台電大觀發電廠人員走訪日月潭水社半島觀察淤泥投放，再到大觀一廠進水口，最後到鉅工分廠尾水出口目視放流後水里溪濃度。

大觀發電廠副廠長黃陵育說，先期試驗挖取日月潭大竹湖淤泥，待多餘水分流出後，用車輛載到水社半島試驗場址，並將調好淤泥濃度的攪拌池渾水，用高密度聚乙烯管線，抽送到大觀一廠進水口，進行低濃度水力發電排砂試驗，淤泥投放調配4種濃度，8種投放時間。

黃陵育表示，日月潭水力發電排砂預定今年發包，民國110年施工、111年執行發電排砂，第一年目標量15萬立方公尺，112年目標量30萬立方公尺、113年目標量45萬立方公尺，可將大竹湖高灘地滿水位以下1公尺的淤積全數抽除，清淤實際成效將讓外界有感。

為監測渾水水質濃度，在水社半島攪拌池放流端、中段的銃櫃壩進水口、下游鉅工分廠尾水出口、水里溪中山橋，及與濁水溪對照的玉峰大橋設置濃度採樣站，大觀發電廠表示，經施作2週低濃度試驗，初步分析下游河道水質無明顯變化，持續試驗觀察記錄。

中興工程顧問公司水利工程部技術經理鍾文祥說，目前河道水質、自來水取水無受影響，水輪機等設備也正常，未來研擬埋暗管，尾水不流經水里溪，直接排入濁水溪，回歸大地與河川，這件長期性水力發電排砂方案未來若成功，是僅次於中國大陸的亞洲第二案。

根據台電規劃，將在大竹湖抽泥區設抽泥船及浮台，淤泥透過4公里長的高密度聚乙烯管線輸送到大觀一廠進水口，湖中輸泥管大部分是湖底沉管，渾水經大觀一廠、銃櫃壩、鉅工分廠發電後排入溪流。（編輯：戴光育）1090408