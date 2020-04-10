雲林桐花祭登場 民眾漫步欣賞4月雪

雲林縣客家桐花祭邁入第12年，今年「好客桐樂會」活動受到疫情影響簡約舉辦，縣府邀請雲林鄉親到古坑荷苞山桐花公園賞花，因應防疫，請外縣市的民眾多多體諒。中央社記者姜宜菁攝 109年4月10日

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林古坑荷苞公園油桐花今年盛開，雲林縣府今天舉辦記者會宣布花季開始，因應防疫取消大型活動，雲林縣長張麗善歡迎雲林縣民漫步欣賞4月雪，以防疫為由不鼓勵外縣市民眾。

古坑荷苞公園占地超過4公頃，整片山頭有大小棵油桐約350棵，目前荷苞山桐花公園桐花已綻放5成。

張麗善表示，雲林縣客家桐花祭今年邁入第12年，今年「好客桐樂會」活動受到武漢肺炎疫情影響，取消大型群聚活動，以簡約小而美的型態讓鄉親欣賞古坑桐花百般姿態及客家田園風光。

油桐花季年年吸引民眾前來欣賞，張麗善提醒在抗疫當下，民眾只要確實做好自身防疫工作，來荷苞山桐花公園聽聽音樂賞賞花，在大自然薰陶下，舒緩緊繃情緒，身心靈舒暢了，也有助抵抗力與免疫力提升。

張麗善說，疫情嚴峻，活動簡約舉辦，也不鼓勵外縣市的人來賞花，只歡迎雲林鄉親在做好防疫之下入園花賞。

記者問是否採取憑身分證入園，張麗善回應，還不至於做到這樣，但還是鼓勵以雲林鄉親為主，請外縣市的民眾能多多體諒，還是以防疫為先。

為落實疫情管控現場有進行出入口管制、提供體溫測量、酒精消毒、護理師人員進駐等防疫措施，請民眾自行配戴口罩、勤洗手以及保持適當的距離做好防疫動作，在出遊賞桐的同時，也共同加入防疫行列。（編輯：黃世雅）1090410