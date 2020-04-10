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苗栗再生能源業務單一窗口 電栗站縮短18天作業

最新更新：2020/04/10 18:01
苗栗縣政府與台電公司合作，在台電苗栗區營業處1樓成立再生能源聯合辦公室「電栗站」，縣長徐耀昌（前右4）等人10日出席揭牌儀式。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年4月10日
苗栗縣政府與台電公司合作，在台電苗栗區營業處1樓成立再生能源聯合辦公室「電栗站」，縣長徐耀昌（前右4）等人10日出席揭牌儀式。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年4月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣政府為推動再生能源業務，與台電公司合作在苗栗營業處成立再生能源聯合辦公室「電栗站」，透過單一窗口作業，簡化程序，可縮短18天行政作業日程。

苗栗縣政府與台電公司苗栗區營業處共同成立全國首創再生能源聯合辦公室「電栗站」，今天由經濟部能源局副局長李君禮、苗栗縣長徐耀昌、台電公司副總經理王耀庭等人共同揭牌。

苗栗縣工商發展處表示，經濟部能源局推動第2期「太陽光電2年推動計畫」，自109年1月1日起根據修正後的「再生能源發展條例」，將未滿2百萬瓦的再生能源發電設備認定權限，委託地方政府辦理；「電栗站」是由縣府派員駐點於台電苗栗區營業處，讓民眾日後申辦再生能源發電設備業務更為便利，預估可至少縮短18天行政作業日程。

工商發展處長黃智群指出，苗栗縣推動再生能源成績斐然，太陽光電總裝置容量累計至今年3月為100百萬瓦；而目前運轉中風力發電機組，陸域共66座，總裝置容量達140百萬瓦；全國首座離岸海洋風場目前有22座，總裝置容量為128百萬瓦，於108年底已正式商轉。

黃智群說，全國第2座海能離岸風場預計設置約63座風力發電機組，總裝置容量為378百萬瓦，預計110年底設置完成，屆時全縣風力發電裝置總量將達646百萬瓦，縣府全力配合政策推動再生能源發展，逐步實現台灣能源轉型、促進能源多元化及自主供應，達成環境永續發展願景。（編輯：方沛清）1090410

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