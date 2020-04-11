大陸冷氣團南下 台東農改場籲注意作物防寒

（中央社記者盧太城台東11日電）中央氣象局預測12日大陸冷氣團南下，農委會台東區農業改良場呼籲農友採取防寒措施，如已插秧或進入分蘗期的水稻田，田間灌溉水宜較深，等氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

台東區農改場今天表示，依據中央氣象局資料，12日大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；13日、14日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷。

已插秧或進入分蘗期的水稻田，田間灌溉水宜較深，等氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。蔬菜及花卉部分可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護，以防寒害，已屆採收期的作物可視情況調節採收，再配合市場需求秩序供貨。

台東區農改場表示，果樹部分除於迎風面設置防風設施，酌量增施鉀肥，以增加抗寒力外，並加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，以減少受害程度；受害之花、果應即行疏除及修剪寒害枝條與葉片；已達採收期者提早採收，減少損失。

茶樹部分，在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，及加強樹冠面噴水，隔絕冷空氣進入，避免霜害。

台東區農改場表示，由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，農糧署已通報各縣市政府密切注意，倘有災情顯現，農友要儘速向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。（編輯：謝雅竹）1090411