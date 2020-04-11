台東登仙橋出現胖獼猴 民眾心疼說不要再餵了

台東縣東海岸泰源幽谷登仙橋已公告禁餵獼猴，但有網友在網路上貼出登仙橋的胖獼猴照片，讓不少人心疼直呼「別再餵了」。（蔡煥棟提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年4月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣東海岸泰源幽谷登仙橋雖禁止餵台灣獼猴，但仍有遊客餵食。網友蔡煥棟昨天在臉書社群貼出登仙橋的胖獼猴照片，有網友心疼說，不要再餵了。

蔡煥棟在臉書貼文「東富公路登仙橋的（台灣獼猴）胖吱吱」，網友留言回應「真的太胖」、「好肥」、「吃太好了」「看了難過，不要再餵了」。

台東縣政府農業處表示，這幾年一再宣導，甚至4年前制定自治條例，抓到餵食罰新台幣5000至1萬元，寒暑假及3天以上國定連假，都會雇工在現場勸導遊客勿餵食，只是臨時約聘人員無權開單，只能勸導。

台東縣政府和東河鄉公所保育人員編制各只有1人，獲報後趕到現場遊客已離去；另外，要開單要有警察陪同，警方不可能隨時陪同，至今未開出1張罰單。

台東縣農業處表示，看到照片上胖嘟嘟的台灣獼猴，感到很難過，牠會漸漸失去野外求生的能力，只會等待民眾餵食。

農業處表示，野外台灣獼猴數量增加，至今仍有遊客會到東海岸東河鄉泰源幽谷登仙橋餵食猴群，此處有3個猴群家族，彼此會爭地盤，向遊客討食。呼籲遊客不要餵食及挑逗猴群，以防範遊客被猴子咬傷、抓傷，尤其是目前狂犬病疫情尚未解除，台灣獼猴身上帶有多種病母，其中疱疹B病毒能傳人，在歐美國家的致死率高達60%，比狂犬病還可怕。（編輯：陳俊碩）1090411