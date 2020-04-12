合歡山午後恐降霰 公路總局籲備雪鍊不排除封路

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）冷氣團來襲，公路總局今天表示，合歡山午後恐降雨夾帶冰霰，路面也可能結冰，用路人應準備雪鍊，公路總局並將視狀況不排除預警封閉部分高山路段。

中央氣象局今天下午3時38分發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天傍晚到14日清晨，中部以北及東北部地區氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率；今天傍晚到明天上午局部地區有10度以下氣溫、黃色燈號發生機率，請民眾注意。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，今天午後受冷空氣與降雨影響，合歡山3000公尺以上山區路段出現降雨夾帶冰霰與路面結冰機率高，提醒合歡山公路用路人上山前務必先確認天氣，並隨車攜帶雪鍊及個人保暖物品確保安全。

第二區養護工程處表示，也不排除針對台14甲線指標18公里處翠峰到41.7公里處大禹嶺路段，實施預警性道路封閉管制作業。

二工處指出，省道台8線指標109公里處南投縣榮興村到112公里處花蓮縣大禹嶺路段，將視現況配合台14甲線夜間預警封閉辦理遠端管制作業，隔天清晨確認路況後，再開放或限制四輪驅動車加掛雪鍊通行。

二工處也說，由於台14甲線翠峰到大禹嶺路段，路寬僅5到7公尺，加上合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊等相關停車場停車格數較少，呼籲遊客勿違規停車，以免造成車流回堵壅塞。（編輯：洪學廣）1090412