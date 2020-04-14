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澎湖全數解除居家檢疫 室內外大型活動仍暫緩

最新更新：2020/04/14 18:46
武漢肺炎延燒，人潮聚集地容易發生群聚交叉感染，澎湖縣政府表示，雖然歐美境外移入的2週關鍵期已過，但仍有隱性無症狀感染者存在，將持續要求各項活動遵守室內30人、戶外50人以下規範。（澎湖縣政府提供）中央社　109年4月14日
武漢肺炎延燒，人潮聚集地容易發生群聚交叉感染，澎湖縣政府表示，雖然歐美境外移入的2週關鍵期已過，但仍有隱性無症狀感染者存在，將持續要求各項活動遵守室內30人、戶外50人以下規範。（澎湖縣政府提供）中央社　109年4月14日

（中央社澎湖縣14日電）武漢肺炎延燒，澎湖居家檢疫全數解除後，縣長賴峰偉今天表示，歐美境外移入的2週關鍵期已過，但仍有隱性無症狀感染者存在，將持續要求各項活動遵守室內30人、戶外50人以下規範。

縣府表示，為防堵武漢肺炎（2019新冠肺炎疾病、COVID-19）擴散，縣府停辦3月23日至4月15日，室內30人、戶外50人以上活動，並延後或暫緩全縣廟會活動，取消平安宴、餐敘，但因目前疫情尚未趨緩，縣府將維持相關規定，未來視疫情狀況再做調整。

賴峰偉表示，公眾場所、大型集會是人潮聚集地，容易發生群聚交叉感染，為降低群聚傳染風險，呼籲鄉親前往市場、商圈、寺廟等人潮密集處，務必全程戴口罩，勤洗手，維持一定社交距離。

賴峰偉今天也前往澎湖防衛司令部，關心軍方防疫整備實況，同時呼籲防疫期間提高警覺，杜絕疫情進入澎湖，確保澎湖零確診，並維護部隊完整戰力。

澎防部指揮官呂坤修表示，防疫期間，部隊善盡分層職責且確實掌握人員休假動態，並施行「異地辦公」、「分艙、分流、分工、分時」，以最小化編制運作操課，並落實「人員進出量測體溫」、「健康自主管理」等各項篩檢機制，將營區群聚感染風險降至最低。（編輯：洪學廣）1090414

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