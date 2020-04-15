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澎湖平安疫情零確診 賴峰偉感謝媽祖聖誕庇佑

最新更新：2020/04/15 14:41
農曆3月23日適逢天上聖母媽祖生日，澎湖天后宮15日舉辦天上聖母聖誕祭典，感恩媽祖護祐澎湖，平安度過武漢肺炎疫情。（澎湖縣政府提供）中央社 109年4月15日
農曆3月23日適逢天上聖母媽祖生日，澎湖天后宮15日舉辦天上聖母聖誕祭典，感恩媽祖護祐澎湖，平安度過武漢肺炎疫情。（澎湖縣政府提供）中央社 109年4月15日

（中央社澎湖縣15日電）今天是天上聖母聖誕，澎湖縣長賴峰偉前往全國最早的國定古蹟天后宮祈福，感恩媽祖護祐澎湖，平安度過武漢肺炎疫情。

農曆3月23日適逢天上聖母媽祖生日，澎湖天后宮舉辦天上聖母聖誕祭典，由賴峰偉擔任主祭，議員藍凱元、馬公市代表會主席許國政，以及天后宮主委蔡光明等人陪祭，祭儀依循古禮舉行上香、獻茶、獻花、獻果、行禮，儀式簡單隆重。

賴峰偉祝禱天上聖母慈悲濟世、神威顯赫，普濟萬民，恭逢天上聖母聖誕千秋，祈願縣民闔家平安，天下昇平，澎湖境內安寧，天祐澎湖。

澎湖天后宮擁有400多年的歷史，是全台灣最早的媽祖廟，內政部並評列為國家一級古績，數百年來香火鼎盛，是澎湖信仰的中心。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，澎湖縣政府原要求「3月23日起至4月15日室內30人、戶外50人以上活動」均停辦，全縣廟會活動延期或暫緩，取消平安宴、餐敘。目前評估疫情未趨緩，因此維持相關規定，未來視疫情狀況再做調整。（編輯：孫承武）1090415

農曆3月23日適逢天上聖母媽祖生日，澎湖天后宮15日舉辦天上聖母聖誕祭典，由澎湖縣長賴峰偉（前）擔任主祭，祈願縣民闔家平安，天下昇平，澎湖境內安寧，天祐澎湖。（澎湖縣政府提供）中央社 109年4月15日
農曆3月23日適逢天上聖母媽祖生日，澎湖天后宮15日舉辦天上聖母聖誕祭典，由澎湖縣長賴峰偉（前）擔任主祭，祈願縣民闔家平安，天下昇平，澎湖境內安寧，天祐澎湖。（澎湖縣政府提供）中央社 109年4月15日
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