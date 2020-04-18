防疫不忘公益 更生人藝術聯展盼社會接納

更生人藝術聯展18日起在南投縣政府文化局展出，配合防疫政策不辦開幕式，多名藝術界與法界人士出席，表達對更生人投入藝術創作的支持。（台灣更生保護會南投分會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年4月18日

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）更生人藝術聯展今天起在南投縣文化局展出，南投更保配合防疫政策不辦開幕式，但邀藝術界與法界重要人士出席表達對更生人投入藝術創作的支持，也有多名熱心者認購展覽畫作。

台灣更生保護會南投分會、南投地方檢察署、廣隆文化基金會今天起到29日在南投縣政府文化局舉辦「更生有夢，藝起翻轉」更生人藝術聯展，邀王俊信、呂健智、林明日、黃永祥、黃銀呈、葉明信、劉彥麟、劉贏、蔡炳宏、楊逸、魏倖鋒等17名更生藝術家展出。

由於正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫時期，未舉辦盛大開幕儀式，前台灣高等檢察署檢察長王添盛、南投地檢署檢察長張曉雯、南投更保主任委員向恒達、廣隆文化基金會董事長李耀銘等人出席，表達對更生人投入藝術創作的支持。

台灣更生保護會南投分會發布新聞稿表示，每名更生藝術家背後都有一段令人動容故事，透過更生藝術聯展，除是對更生創作者很大鼓舞及肯定，也展現司法單位對更生人心靈改革與教化的努力成果，更生藝術家也希望透過作品展能獲社會共鳴與接納。

魏倖鋒透過新聞稿表示，當年不愛唸書，不認識幾個字，因在獄中聽聞父親過世噩耗，決定痛改前非，自修苦練書法與水墨畫，之後獲老師肯定與栽培；黃銀呈表示，參加台中監獄才藝舍坊開始接觸藝術創作，學會感恩與珍惜，捐出部分畫作所得幫助弱勢更生人或少年觀護所藝術治療課程材料費等，回饋綿薄力量。（編輯：謝雅竹）1090418