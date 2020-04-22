北市不收新北水肥 業者跳腳急陳情

（中央社記者王鴻國、陳怡璇新北22日電）位在台北市的迪化污水處理廠水肥處理中心4月1日開始只收台北市水肥，造成新北的水肥暫難處理，業者急向新北市議員廖宜琨陳情，新北環保局表示，持續和北市溝通解決。

廖宜琨表示，由於水肥濃度過高，無法直接由污水處理廠收置，雙北僅有迪化污水處理廠內有增設水肥投置站，因此新北的水肥只能由此廠處理。

他表示，北市衛工處過去曾拒絕處理新北業者載運的水肥，業者於是改到北市辦理營業登記，但沒想到水肥車近期加裝GPS定位後，衛工處突然公告若抓到載運的新北的水肥將開罰，使得新北水肥暫難處理，業者形容到堆積快滿出來了。

他指出，已要求環保局等相關局處儘速與北市協商解決，否則，若新北社區被迫找非法業者處理水肥，難保出現不肖業者隨意傾倒水肥的污染事件發生。

新北環保局表示，估算新北市每天水肥量約為336公噸，但因無適當的水肥投注口，現正與水利局研議規劃中，在污水下水道完全接管後，就不會有水肥的問題，所以這是過渡階段的問題。

環保局說，新北市會持續與台北市溝通，但按公民營廢棄物清除處理機構管理規定，清運對象無轄區限制，若台北市限制進廠，建議業者可送往其他水資源回收中心水肥處理設施處理，但仍應須注意清運水肥時應不可違法夾雜其他廢棄物，以免觸法。

台北市工務局衛生下水道工程處副處長程培嘉表示，台北市從民國99年就公告不收北市以外的水肥，並無4月才開始一事，是這兩三年北市的水肥投置站接收的水肥量太大，影響到污水處理廠效能，才請環保局去稽查開單。

程培嘉指出，新北應建置相關設備及配套，此外業者投置的水肥常常混進其他東西如動物性油脂等，應該送去專業處理，而非跟水肥一起投置、讓水質超標。（編輯：李亨山）1090422