桃市府媒合安得烈協會 發放安家實物銀行食物箱

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市社會局今天與社團法人中華安得烈慈善協會舉辦公益活動，市長鄭文燦也與南崁高中學生將要送給弱勢家庭的食物裝箱，鄭文燦說，盼能擴大安家實物銀行的範圍，讓社會更溫暖。

鄭文燦會後接受媒體聯訪時表示，安家實物銀行在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發揮很大的作用，桃園市現在有中華救助總會跟安得烈2個體系在服務，安得烈也有製作客製化的食物箱，根據嬰幼兒、病人、長者、素食者等不同的需求，放置不同的日用品。

鄭文燦說，目前安家實物銀行在桃園市有22家據點，由家庭服務中心發放物資及實物代券，讓有需要的家庭都可以來領取物資，市府也擴大和量販店、愛心餐食店合作，提供愛心餐食券兌換熱食餐點，對於照顧弱勢家庭有很大的幫助，未來也希望能夠逐步的擴大安家實物銀行的範圍。

鄭文燦說，今天的活動學生們協助裝了300份食物箱，也體會到感恩、惜福，共享、惜食的文化，相信這是一個付出的教育，讓孩子們在努力關懷別人的時候，感受到生命的價值。

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安得烈慈善協會執行長羅紹和致詞時表示，感謝桃園市政府快速又有效率的協助、信任和支持，相信未來能做得更好，「只要我們願意付出，社會就能更加溫暖」。

安得烈慈善協會表示，今年是安得烈慈善協會初次協助辦理桃園市政府安家實物銀行方案，服務蘆竹區、觀音區、中壢區、大園區、新屋區、楊梅區的弱勢家庭，並導入客製化服務、協助照顧大桃園地區嬰幼兒、長者或身心障礙等特殊營養補給需求的家戶。（編輯：李錫璋）1101217