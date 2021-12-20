重陽大橋量測鋼纜結構安全 凌晨2階段封閉

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市政府表示，即日起至明年1月3日止（例假日除外），每天凌晨0時至5時30分辦理重陽大橋鋼纜結構安全量測，分2階段封閉往台北方向汽、機車道或往新北方向汽、機車專用道。

新北市政府工務局今天發布新聞稿提醒民眾，從12月20日至明年1月3日止（例假日除外），凌晨0時至5時30分辦理重陽大橋鋼纜微振動量測作業。盼用路人配合行駛及遵守交通管制人員指揮。

新北市政府工務局長詹榮鋒指出，為維護鋼纜結構安全，纜索索力量測是養護維修重要分析資料，以保障用路人安全。

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新北市養工處說明，重陽大橋鋼纜微振動量測分2階段進行。第1階段於今天到12月28日（例假日除外）止，每天凌晨先行量測往台北市車道側鋼纜，往台北市方向汽、機車道將全線封閉，籲請用路人提前改道由福德北路銜接台北橋進入北市。

養工處表示，第2階預定今年12月29日至明年1月3日（例假日除外），每天凌晨量測重陽橋往新北市車道側鋼纜，屆時封閉往新北市方向機車專用道及一線汽車道，提醒民眾騎機車改由民權西路接台北橋進入新北市，汽車則仍維持單線車道通行。（編輯：方沛清）1101220