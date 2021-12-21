台北市抽查耶誕商品 標示不完整最多

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市商業處今天表示，抽查大賣場等處販售耶誕飾品、卡片商品，共252件，其中35件有標示不完整、未標示原產地等狀況，已要求業者限期改善，並呼籲民眾挑選標示清楚商品。

台北市政府商業處發布新聞資料指出，耶誕節將屆，為保障消費者購買商品安全，針對全市各大賣場、百貨公司、飾品店、書局共20家販售耶誕應景商品進行專案稽查，抽查252件，其中35件商品不合格，以標示不完整最多。

商業處表示，耶誕節應景商品包含耶誕樹、吊飾、花圈、燈飾、耶誕卡等，業者販售時應符合商品標示法等規定，像耶誕卡要符合文具商品標示、耶誕玩具符合玩具商品標示、燈飾應遵守電器及電子商品標示等。

商業處指出，從11月起至今抽查大賣場、商家販售商品，包含一般耶誕飾品172件、卡片42件、玩具23件、燈飾15件，共252件，其中不合格35件，分別為飾品22件、卡片4件、玩具3件、燈飾6件。

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商業處表示，不符規定以未標示商品原產地、主要成分或材料和製造日期等占多數，已要求廠商收到公文30天內限期改善，若逾期未改，將可處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

商業處指出，建議民眾購買耶誕節商品時，挑選中文標示且字體清楚商品，確認有標示商品名稱、主要成分及材料、注意事項及警語等，不要購買來路不明、標示不全商品，避免之後遇問題時，無法投訴。（編輯：方沛清）1101221