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房東貪用防火空間隔18套房 違建拆了房客傻眼

2021/12/21 18:18（12/21 19:20 更新）
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嘉義民雄中正大學特區一棟出租套房109年9月遭檢舉違建，廖姓房東將2棟房子間的防火空間增建，6樓頂樓違章加蓋，多隔成18間套房出租，縣府要求房東自行拆除未果，21日前往執行強制拆除，目前先將防火空間違建破壞至無法使用，房東切結111年2月底會自行拆除。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月21日
嘉義民雄中正大學特區一棟出租套房109年9月遭檢舉違建，廖姓房東將2棟房子間的防火空間增建，6樓頂樓違章加蓋，多隔成18間套房出租，縣府要求房東自行拆除未果，21日前往執行強制拆除，目前先將防火空間違建破壞至無法使用，房東切結111年2月底會自行拆除。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月21日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉縣民雄鄉中正大學特區一處出租樓房，房東將防火空間增建，違規隔出18間套房，罔顧住戶安全，縣府要求房東自行拆除違建未果，今天強制拆除，有租客見到怪手才知自己租的房子要被拆，相當錯愕。

嘉義縣經濟發展處建築管理科長林振源接受中央社記者訪問表示，中正大學特區此棟出租套房，去年9月遭檢舉違建，廖姓房東將2棟房子間的防火空間增建，6樓頂樓違章加蓋，多隔成18間套房出租。

林振源說，縣府要求房東自行拆除未果，12月5日行文給房東，21日前往執行強制拆除，今天強制拆除時，還有住戶當場才發覺自己租的房子要被拆，相當錯愕。

林振源說，今天僅將2棟房子間的防火空間違建破壞至無法使用，6樓頂樓違章加蓋，因有大學生居住暫時不拆，房東切結明年2月底會自行拆除。

林振源指出，原本去年查處時，是發現17間蓋套房，今天在房子的一樓，又發現一間違建，總違建房間達18間。

林振源強調，房東將防火空間增建，移除每層樓的防火門，罔顧住戶安全，只能強制拆除。（編輯：陳仁華）1101221

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