潛入租屋處找外遇證據 婦拿砧板打死夫判8年半

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）7旬陳姓婦人因患精神疾病懷疑丈夫外遇，潛入其租屋處找證據但被發現，兩人爆發肢體衝突，陳婦持木砧板重擊丈夫致死，一審依殺人罪判8年半，高雄高分院今駁回上訴。

高雄高分院今天上午判決陳婦上訴駁回，維持一審殺人罪8年6個月刑度，全案仍可上訴。

屏東地方法院一審判決指出，罹患妄想型精神病合併憂鬱症的屏東7旬陳婦因長年妄想丈夫劉男外遇，兩人時常發生爭吵，之後更因此分居。不料陳婦108年10月31日中午兩度潛入丈夫租屋處尋找丈夫外遇證據，結果恰好遇到劉男返家，她只得先躲在廚房找時機離開。

劉男當天下午3時多發現藏匿的陳婦後，兩人爆發口角肢體衝突，但他更持租屋處內桌上隔熱用木質圓形木砧板追逐妻子，但不慎滑落。結果陳婦馬上撿起砧板朝頭、頸、胸、腹及四肢多處重擊，且在發現其夫倒臥血泊後清洗更衣離去，劉男送醫後因內出血、骨折、撕裂傷等宣告不治，陳婦則於當晚報警自首。

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一審法官審理時，審酌她雖因精神障礙導致辨識行為能力降低攻擊丈夫，但在劉男倒臥血泊時不做處理，足見她不念夫妻情分，且一再否認犯行，對自身行為避重就輕，犯行對社會治安、民眾生活安定造成嚴重危害。

不過，合議庭審酌陳婦並非事先縝密計畫蓄意殺害，而是因一時情緒失控出手殺人，且先前並無前科，長期受精神疾病困擾等，因此依殺人罪判處有期徒刑8年6個月。（編輯：謝雅竹）1101221