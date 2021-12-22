強強聯手 新北住都中心與不動產界組都更大聯盟

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北住宅都市更新中心今天召開記者會，由住都中心董事長陳純敬及台灣建築中心等5大不動產公、學會共同宣布成立「新北都更大聯盟」，強化推動都更的專業及量能。

新北住都中心今天舉辦「新北都更大聯盟」成軍．強強聯手效益加乘記者會，新北市副市長兼新北住都中心董事長陳純敬表示，新北住都中心成立即將屆滿1年，積極推動都更工作。

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他表示，住都中心與台灣建築中心、新北市不動產開發同業公會、新北市建築師公會、新北市估價師公會、新北市都市更新學會等5大不動產公、學會聯合，將成為互惠及互信的專業團隊，希望達到強化都更專業及量能，但絕對不是「與民爭利」。

他表示，組成「新北都更大聯盟」後，將運用住都中心半官方的優勢及公部門資源，推動策略性區域及公辦都更等不具民間開發吸引力的區段，希望降低開發的風險及投資上的不確定性，進而能有效推動新北市的都更工作。（編輯：李錫璋）1101222