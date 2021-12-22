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抗議在社區設養雞場 雲林縣民告官員涉圖利財團

2021/12/22 13:06（12/22 13:51 更新）
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雲林水林尖山腳社區居民不滿財團在當地設大型養雞場，產生污染，22日由時代力量雲林縣議員廖郁賢（中）陪同，帶著神明、舉抗議標語，前往雲林地檢署按鈴申告農業處官員違背職務、圖利財團。中央社記者蔡智明攝 110年12月22日
雲林水林尖山腳社區居民不滿財團在當地設大型養雞場，產生污染，22日由時代力量雲林縣議員廖郁賢（中）陪同，帶著神明、舉抗議標語，前往雲林地檢署按鈴申告農業處官員違背職務、圖利財團。中央社記者蔡智明攝 110年12月22日
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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）雲林縣水林鄉尖山腳社區居民今天到雲林地檢署，按鈴申告縣農業處官員違背職務，圖利財團在尖山社區設置養雞場。縣府表示，尊重居民表達的權益，待司法判決結果依法辦理。

水林尖山腳社區30多名居民不滿財團在當地設大型養雞場產生污染，要求農業處撤照未果，今天由雲林縣議員廖郁賢陪同，帶著神明、舉抗議標語，前往雲林地檢署按鈴申告農業處長吳芳銘、副處長蔡耿宇等人違背職務、圖利財團。

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水林鄉尖山腳社區發展協會理事長吳英貴接受媒體聯訪表示，居民發現養雞場偷排廢水，還有違建，農業處接獲民眾檢舉，卻置之不理，顯然有違背職務圖利業者之嫌，希望透過司法還給居民公道。

農業處副處長蔡耿宇告訴中央社記者，針對居民檢舉廢污水、違建，已請環保局、農田水利署雲林管理處依權責查處。縣府尊重居民表達的權益及司法裁判，待後續判決結果依法辦理。（編輯：李錫璋）1101222

雲林縣水林鄉尖山腳社區居民22日到雲林地檢署，按鈴申告縣農業處官員違背職務，圖利財團在尖山社區設置養雞場。中央社記者蔡智明攝 110年12月22日
雲林縣水林鄉尖山腳社區居民22日到雲林地檢署，按鈴申告縣農業處官員違背職務，圖利財團在尖山社區設置養雞場。中央社記者蔡智明攝 110年12月22日
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