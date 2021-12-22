更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

黃敏惠就職3週年 展現施政成果、防疫優異表現

2021/12/22 15:54（12/22 20:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市長黃敏惠（圖）就職滿3週年，22日率領市府團隊舉行記者會，除了展現施政成果外，面對嚴峻疫情，嘉義市確診數全國最低，為防疫優等生。中央社記者黃國芳攝 110年12月22日
嘉義市長黃敏惠（圖）就職滿3週年，22日率領市府團隊舉行記者會，除了展現施政成果外，面對嚴峻疫情，嘉義市確診數全國最低，為防疫優等生。中央社記者黃國芳攝 110年12月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市長黃敏惠今天在就職3週年記者會，除了展現施政成果外，面對嚴峻疫情，嘉義市確診數全國最低，為防疫優等生，且還普發市民消費金新台幣2000元，拚經濟顧民生。

黃敏惠就職滿3週年，今天率領市府團隊在市府中庭舉行「超越 嘉義市超越嘉義市」記者會，嘉義市多名市議員、里長共襄盛舉，會中並播放「超越 嘉義市超越嘉義市－施政3週年成果」影片，呈現市府1年來努力建設成果。

黃敏惠致詞表示，今年是驚濤駭浪的1年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響全民生活，全國防疫優等生的嘉義市，不僅扛起雲嘉南醫療核心量能，確診數更是全國最低、疫苗涵蓋率數一數二。

黃敏惠指出，在疫情中，嘉義市建設持續向前，包括鐵路高架化工程持續進行、盧山橋與東義路改建、污水與雨水下水道建設、校園美化與舊校舍改建、公園特色化等。

黃敏惠說，嘉義市扮演經濟復甦推手，除了各項紓困振興計畫，助企業度寒冬外，並普發市民消費金2000元現金，總計約5億4000萬元消費金，已變成在地消費、刺激經濟成長的活水。

黃敏惠表示，嘉義市即將舉辦2021台灣設計展，期盼藉由設計界的能量，凸顯嘉義市的價值與美好，讓世界看見嘉義市。

另外，黃敏惠也感謝市民的支持與市府團隊的努力，讓嘉義市在各媒體調查施政滿意度、施政力指標及幸福指數均名列前茅。（編輯：陳仁華）1101222

嘉義市長黃敏惠（後中）22日舉行就職3週年記者會，感謝市民的支持與市府團隊的努力，讓嘉義市在各媒體調查施政滿意度、施政力指標名列前茅。中央社記者黃國芳攝 110年12月22日
嘉義市長黃敏惠（後中）22日舉行就職3週年記者會，感謝市民的支持與市府團隊的努力，讓嘉義市在各媒體調查施政滿意度、施政力指標名列前茅。中央社記者黃國芳攝 110年12月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族