黃敏惠就職3週年 展現施政成果、防疫優異表現

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市長黃敏惠今天在就職3週年記者會，除了展現施政成果外，面對嚴峻疫情，嘉義市確診數全國最低，為防疫優等生，且還普發市民消費金新台幣2000元，拚經濟顧民生。

黃敏惠就職滿3週年，今天率領市府團隊在市府中庭舉行「超越 嘉義市超越嘉義市」記者會，嘉義市多名市議員、里長共襄盛舉，會中並播放「超越 嘉義市超越嘉義市－施政3週年成果」影片，呈現市府1年來努力建設成果。

黃敏惠致詞表示，今年是驚濤駭浪的1年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響全民生活，全國防疫優等生的嘉義市，不僅扛起雲嘉南醫療核心量能，確診數更是全國最低、疫苗涵蓋率數一數二。

黃敏惠指出，在疫情中，嘉義市建設持續向前，包括鐵路高架化工程持續進行、盧山橋與東義路改建、污水與雨水下水道建設、校園美化與舊校舍改建、公園特色化等。

黃敏惠說，嘉義市扮演經濟復甦推手，除了各項紓困振興計畫，助企業度寒冬外，並普發市民消費金2000元現金，總計約5億4000萬元消費金，已變成在地消費、刺激經濟成長的活水。

黃敏惠表示，嘉義市即將舉辦2021台灣設計展，期盼藉由設計界的能量，凸顯嘉義市的價值與美好，讓世界看見嘉義市。

另外，黃敏惠也感謝市民的支持與市府團隊的努力，讓嘉義市在各媒體調查施政滿意度、施政力指標及幸福指數均名列前茅。（編輯：陳仁華）1101222