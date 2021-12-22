助隔離者安置毛寶貝 新北表揚寵物業者與動物醫院

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新北市政府22日表揚14家寵物業者及動物醫院，感謝他們在COVID-19疫情期間協助安置被隔離者的寵物，由市長侯友宜（前中）頒發獎座給予肯定。中央社記者黃旭昇新北市攝 110年12月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府今天表揚14家寵物業者及動物醫院，在COVID-19疫情期間，協助安置隔離者的寵物共74隻；另頒感謝狀給新北市養豬協會配合防疫豬口蹄疫，避免豬隻疾病蔓延傳播。

新北市政府動物保護防疫處今天在市政會議中，提報相關動物醫院與寵物業者，由市長侯友宜表揚，且與業者合影。

動保處今天發布新聞稿表示，為解決COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離者共居寵物無親友照顧問題，市府與寵物旅宿業者合作協助安置照護寵物；另因應隔離者共居寵物高齡、殘疾需求，又加入寵物長照醫院，協助照料高齡、殘疾的毛寶貝。

動保處指出，在飼主防疫期間，寵物送往有消毒且有獨立籠舍的寵物旅館安置，動保處獸醫師會檢查與觀察犬貓，並確認飲食、精神狀況及排泄情形，確保每隻收容犬貓健康無虞。

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另外，動保處也表示，新北市有135家養豬場，為防範動物傳播疫病，每年訪視及採樣監測，並派員確認豬隻飼養環境狀況，輔導業者定期清洗畜舍環境及設備。

新北市養豬協會理事長李當期表示，動保處經常巡迴宣導生物安全防疫及預防豬隻疾病，防範口蹄疫疫情，豬農主動通報疫情，防範病源傳播，讓民眾安心食用國產豬。整體績效獲得行政院農委會防檢局「109年度口蹄疫撲滅計畫重要措施績效評比」優勝第1名。（編輯：陳仁華）1101222