高市府2022水果月曆 24日起開放索取

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高雄市政府22日表示，2022高雄市水果月曆「日日好果日」，以水果照片為主軸，運用水彩潑墨技法暈染出產地地形，並隨時節變化，每月有不同水果主題，展示不同產季及產地水果，也藉此推廣高雄最「對時」的果物，24日起開放民眾索取。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市政府今天宣布推出2022高雄市水果月曆「日日好果日」，在地水果照片搭配水彩潑墨展現高雄物產豐饒，24日上午9時起，在市府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步開放索取。

高市府今天發布新聞稿表示，2022高雄市水果月曆「日日好果日」，以水果照片為主軸，以水彩潑墨技法暈染出產地地形，並隨時節變化，每月有不同的水果主題，展示不同產季及產地的水果，也藉此推廣高雄最「對時」的果物。

市長陳其邁表示，物產豐饒的高雄每季都有不同當季水果，每個產地也有各自的農特產品；這次推出的水果月曆「日日好果日」，跟大家分享高雄果物之美，推廣高雄豐美農產，也象徵著好事都能開花結好果，祝大家迎新春、過好日。

市府表示，經常在全國評鑑比賽中抱回冠軍的「蜜棗」將於1月率先登場；全台產量之冠的「玉荷包」肉厚核小甜度高，6月正鮮美；7月的主角「金煌芒果」源自於六龜，是由六龜果農培育出來的品種。

12月主角「蓮霧」，紅色外表喜氣，果肉甜美清脆；另其他不同月份也有不一樣的水果呈現。市府表示，水果月曆預計24日上午9時起，在市府四維及鳳山行政中心及38個區公所同步提供民眾索取，數量有限，送完為止。

因應年節將近，市府也持續規劃一系列年節小物準備給市民，如春聯及小紅包等，希望和市民一起邁向新年，大家過好年。（編輯：陳仁華）1101222