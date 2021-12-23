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挺小農 小英之友會和劉櫂豪認購5000箱鳳梨釋迦

2021/12/23 17:29（12/23 21:31 更新）
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中國暫停台灣釋迦輸入，為了幫助小農產銷，小英之友會和立委劉櫂豪（右6）23日宣布認購5000箱台東鳳梨釋迦。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月23日
中國暫停台灣釋迦輸入，為了幫助小農產銷，小英之友會和立委劉櫂豪（右6）23日宣布認購5000箱台東鳳梨釋迦。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月23日
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）中國暫停台灣釋迦輸入，目前台東鳳梨釋迦進入盛產期，為了幫助小農產銷，小英之友會和立委劉櫂豪今天宣布認購5000箱台東鳳梨釋迦。

中國今年9月公告台灣釋迦檢出蟲害暫停輸入，台東鳳梨釋迦超過9成銷售中國，受到嚴重衝擊，目前鳳梨釋迦進入量產期。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪和小英之友會全國總會總會長顏志發以及全國各地分會10多名會長今日於立法院共同召開「英友挺在地小農–台灣好釋攏底迦」記者會，由小英之友會顏志發總會長號召，全國各地分會協助認購台東鳳梨釋迦，總計超過5000箱（每箱5斤裝）。

顏志發在記者會中表示，小英之友會在蔡英文總統指示下，從2018年起協助認購柚子，至今每年都協助台灣的農產品銷售，包含西瓜、鳳梨以及芒果等，尤其今年6月認購受到Delta疫情影響而遭到汙名化的屏東枋山芒果，這次再攜手立委劉櫂豪認購協助台東小農。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問時表示，優良的地理條件讓台東有豐富的物產，尤其是在台東獨特地理及氣候環境下產出的優質釋迦最為聞名，而其中經過辛苦培育改良的鳳梨釋迦，更是成為台東出口大宗的農特產品。

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劉櫂豪特別感謝小英之友會的力挺，他說，在總會長顏志發號召下，串連小英之友會全國各地分會協助認購，他再協助媒合台東小農，幫助這些過去較無國內銷售經驗的小農度過難關，同時也呼籲全國一起來挺農民，挺釋迦，推廣這個好山好水孕育出來的優質果品台東鳳梨釋迦。

劉櫂豪表示，在農委會以及民間各業者的努力下，目前包含全聯、全家、家樂福等通路，都有陸續販售鳳梨釋迦，希望所有的好朋友一起來推廣，趕快來採買回家品嚐，一飽口福品嘗可口營養的鳳梨釋迦，同時全民同心、團結合作，相挺台灣農產。（編輯：吳協昌）1101223

民進黨立委劉櫂豪（中）等23日上午在立法院舉辦「英友挺在地小農－台灣好釋攏底迦」記者會，共同推廣台東釋迦。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日
民進黨立委劉櫂豪（中）等23日上午在立法院舉辦「英友挺在地小農－台灣好釋攏底迦」記者會，共同推廣台東釋迦。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日
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