台積電落腳高煉廠 學者籲建「森林裡的科學園區」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市議會23日舉行「低碳城市－中油高煉廠區規畫綠色低碳科技園區可行性探討」公聽會，邀請公民團體、學者提出建議，有學者建議應與社區整合規劃，打破孤島式工業區概念，打造「森林裡的科學園區」。中央社記者曾以寧攝 110年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市議會今天舉行「低碳城市－中油高煉廠區規畫綠色低碳科技園區可行性探討」公聽會；有學者建議應與社區整合規劃，打破孤島式工業區概念，打造「森林裡的科學園區」。

200多公頃的中油高雄煉油廠（五輕舊址），過去曾因汙染遭附近居民強烈抗爭。行政院今年4月宣告建立南部半導體材料S廊帶研發核心。台積電宣布將進駐後，高雄市都委會昨天審議通過中油高煉廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，將供台積電進駐作為第1期設廠用地，預計明年中交地。

高雄市議會今天舉行「低碳城市－中油高煉廠區規畫綠色低碳科技園區可行性探討」公聽會，由民進黨籍議員黃文志主持，高雄市政府水利、環保、交通、都發、經發、捷運局和研考會都派員參加，報告如何在各負責項目中推動綠色低碳，並邀請公民團體、學者提出建議。

經發局表示，未來規畫29.83公頃的半導體園區中有23%將作為公園綠地與道路等公共設施，滯洪池、汙水池盡可能地下化；2.5萬噸用水改成再生水，減用自來水；並會廣設太陽能光電板、輔導工廠取得綠色工廠標章。

交通局則指出，高煉廠鄰近捷運，未來將需要更大的路網，會推動翠華路擴寬、鐵路地下化及高屏第二快速道路設聯絡道，減少車輛回堵，也可以減少碳排；園區則將開電動公車、交通車給員工上下班。

國立高雄大學建築學系教授曾梓峰則表示，生產與生活不可隔離，市府規劃應不只關注科技廠區，也該思考如何與社區結合、提出整合性規劃方案，納入在地居民與未來科技園區員工入住需求，規劃周邊交通、消費、藝文、運動、休閒場所等空間，打破孤島式工業區概念，與宏毅、後勁等社區一起打造低碳聚落。

曾梓峰也建議市府，除了在園區內規化特定綠地範圍，更可以將周邊共同規劃為「森林裡的科學園區」；並可透過蜿蜒的洗滌河，持續進行水質除污、淨化，也兼具景觀功能。

高雄科大海洋環境工程系教授沈建全則表示，除台積電用地外，現在還有147公頃未規畫，建議市府一次完成，以免將來耗費更多社會成本。

地球公民基金會副執行長王敏玲、森林城市協會理事長莊傑任則建議保留在地老樹、中油歷史文物，並拆除圍牆拉近與社區距離，並提醒要落實最大資源化與最小廢棄物化，以提供居民良好居住空間。

黃文志則建議，左楠區是現在高雄縣市合併後的中心點，相關規劃牽連著「要留一個什麼樣的高雄給下一代」，規劃單位應認真思考。（編輯：陳仁華）1101223