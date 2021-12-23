瑞信歡樂列車耶誕老人擊掌 送禮物給病童圓夢

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瑞信兒童醫療基金會23日送愛到雲林若瑟醫院，基金會董事長吳春福（右2）打扮成耶誕老人，與若瑟醫院長李聰明（左）、小兒科醫師葉秀珍（右）一起送禮物給院內病童。（瑞信兒童醫療基金會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）瑞信兒童醫療基金會表示，不受疫情影響，募集耶誕禮物秒殺，今天分別送愛給住院及早療、看診兒童；病童並與耶誕老人擊掌，穿公主裝圓夢或以彩筆畫耶誕樹，充滿歡樂與感恩。

新北市中和區瑞信兒童醫療基金會共同創辦人陳淑姿今天透過新聞稿表示，為讓病童有歡樂過耶誕氣氛，自2003年開始舉辦耶誕歡樂列車活動，18年來號召國內企業、團體、社會大眾認捐耶誕禮物，送愛給住院、早療與看診兒童。

陳淑姿說，今年7月開始調查各醫院需求，回報需求數逾2000份禮物，原擔心受COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情影響會降低認捐意願，未料受熱烈迴響，募集禮物數量創新高，無論企業認捐或社會募集都「秒殺」提供。

瑞信基金會董事長吳春福與陳淑姿今天親自到天主教雲林若瑟醫院、台大醫院雲林分院送耶誕禮物，護理師告訴一名病童，手術成功且康復後，將會收到耶誕老公公的禮物，果然，在出院前夕收到彩色筆，開心的在卡片畫耶誕樹表達感恩。

吳春福裝扮的耶誕老人也與若瑟醫院院長李聰明、比利時籍小兒科醫師葉秀珍一起送禮，引起小病童關注眼神與驚喜歡呼。有些病童還會伸出小手與耶誕老人擊掌，畫面溫馨逗趣。

台大雲林分院穿著公主裝的女童上早療課程，上週老師預告耶誕老公公會降臨，但阿公嫌天氣濕冷不想來，相當期待的小女孩盛裝打扮吵著要上課，在醫院看見白鬍子耶誕老人送禮物，果然圓夢。

吳春福說，今年參與活動的對象比往年增加很多，趕在聖誕節前，禮物全部送完，雖很累但心中卻很溫暖，有些認捐企業陪同出席，親手把精心挑選的禮物、卡片送到兒童手上。

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吳春福感謝第一線醫護人員，也謝謝長春集團、圓山扶輪社、聯安醫學機構、遠雄文教公益基金會、台北婦女會、華南產險、台新銀行、詠江教育基金會、台灣愛丁頓公司等企業與團體及個人捐贈。

基金會表示，瑞信樂意架起公益平台整合各界資源在年終送暖，今年發送對象包括三軍總醫院澎湖分院、台東、屏東、恆春基督教醫院、雲林若瑟醫院、宜蘭羅東聖母醫院、花蓮門諾醫院等共15家醫院病童。（編輯：方沛清）1101223