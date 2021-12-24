綠轟張麗善就職週年花錢宣傳 縣府籲勿搞意識形態

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣長張麗善昨天舉辦就職3週年活動，民進黨雲林縣黨部今批雲林縣幸福指數調查吊車尾，「縣長花錢宣傳、縣民幸福無感」，縣府回應，永續發展也是中央政策，勿站在意識形態上潑冷水。

民進黨雲林縣黨部江宗保表示，「2021年全台各縣市幸福指數調查，雲林縣敬陪末座，張麗善所率領的縣府團隊不把縣民放在第一位，反而大肆舉辦就職週年慶祝，張縣長的執政團隊到底憑什麼可以為自己就職3週年慶祝？」

雲林縣議會民進黨團總召邱世文說，縣府宣布啟動「聯合國永續發展指標」，號召各農會幹部、社團及多名鄉鎮市長來參與喊口號，然而張麗善說要啟動林內焚化爐，試問「張麗善真的懂聯合國永續發展指標意思嗎？根本就是虛有的口號宣示來成就自己的就職典禮。」

民進黨雲林縣議員江文登及蔡岳儒認為，雲林縣政府每年都增加很多預算且這3年議會沒有刪過一毛預算，預算大幅增加卻讓雲林縣幸福指數還落在最後一名，且3年來縣府政績很多都是中央補助經費，縣府一直華而不實大肆宣傳卻沒有真正達到縣民所需要的。

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對於民進黨雲林縣黨部的批評，雲林縣府新聞處長羅楚東回應，永續發展議題也是中央全力推動的政策，雲林縣不僅配合中央政策方向，也要求自己跟上國際標準，這樣的企圖心與願景，若僅是站在意識形態上潑冷水，著實令人遺憾。

羅楚東希望議員們放下成見，不要被選戰綁架，實際到展場來參觀，實際看看學生、企業與各界民眾在現場的反應與回饋，感受雲林縣民想要往前走的期盼，而不是讓雲林坐困在各種無謂的政治口水中。（編輯：黃世雅）1101224