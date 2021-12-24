元旦阿里山、西螺大橋迎曙光 到嘉看設計展

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雲林縣長張麗善（左2）24日宣布2022年元旦活動移師西螺大橋舉行，邀請民眾到雲林縣最有代表性的歷史建築西螺大橋一起迎曙光、唱國歌，並在福興宮太平媽祖加持下健走，希望帶動雲林運動風氣。中央社記者姜宜菁攝 110年12月24日

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（中央社記者姜宜菁、黃國芳、蔡智明雲林縣24日電）新年新氣象！雲嘉地區元旦當天有許多活動，民眾可到阿里山或雲林西螺大橋迎曙光，嘉義市阮劇團也將演出歌舞劇「冬至定位」，以嘉義特色歡迎大家回嘉看台灣設計展。

雲林縣長張麗善今天宣布2022年元旦活動移師西螺大橋舉行，邀請民眾到雲林縣最有代表性的歷史建築西螺大橋一起迎曙光、唱國歌，並在福興宮太平媽祖加持下健走，作為2022雲林健康運動年的開端，希望帶動雲林運動風氣。

金曲歌后朱海君說，今年原本她要來雲林與大家一起迎接新年，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而取消，「民國111年1月1日」5個1象徵NO.1，要來陪大家一起看曙光、迎向美好未來。

除了西螺大橋迎曙光，民眾也可以到嘉義縣阿里山參加日出印象音樂會，嘉義縣政府日前接受媒體訪問時表示，阿里山日出印象音樂會今年邁入20週年，民眾齊聚在海拔2485公尺高山上，樂聲陪伴民眾迎接2022年第一道曙光。

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同時「2021高山茶都・嘉義」博茶會從12月25日至明年1月2日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，嘉義縣文化觀光局表示，今年博茶會跳脫以往視、味、嗅覺感官體驗，場館設計與6位藝術家合作，打造主題設計展館；讓民眾體會在不同空間、樂音下喝茶，產生的不同感受。

嘉義市政府邀請民眾在元旦當天上午7時到市府府前廣場參加升旗典禮，順便逛台灣設計展、吃美食，元旦下午4時在文化公園由阮劇團表演「冬至定位」30分鐘歌舞劇，以嘉義特色歡迎大家回嘉看設計展、過元旦。（編輯：郭諭儒）1101224