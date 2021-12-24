高雄公告土地現值微幅漲 大遠百連9年最高地價

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市地政局公布111年土地公告現值暨重新規定地價審議結果，全高雄市土地現值平均調幅2.01%。大遠百第9年蟬聯最高地價區段，公告土地現值每平方公尺57.5萬元。

高雄市政府地政局今天發布新聞稿表示，經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素與市場動向，12月20日評議通過民國111年公告土地現值暨重新規定地價。公告土地現值全市平均調幅為2.01%，占一般正常交易價格比為90.56%；公告地價平均調幅則為1.84%，占一般正常交易價格比為23.57%。整體地價微幅上漲。

地政局表示，統計1萬1146個地價區段數，公告土地現值上漲區段數有4642個，占總區段數41.65%，各行政區漲幅前五名分別為楠梓區4.08%、前鎮區3.28%、橋頭區3.10%、仁武區3.04%及岡山區2.55%。

公告地價上漲區段數部分，地政局說，共有2677個，占總區段數24.02%，各行政區漲幅前五名分別為仁武區4.58%、橋頭區4.47%、楠梓區4.20%、岡山區3.68%及前鎮區3.00%。

111年高雄最高地價區段，地政局說，仍是位於中山二路與三多四路口的大遠百百貨公司，今年第9年蟬聯，公告土地現值為每平方公尺57萬5千元，較110年上漲5千元，公告地價為每平方公尺9萬6千元，較109年上漲3千元。

地政局說明，因近年亞洲新灣區各項重大建設陸續完工，吸引多家知名廠商投資進駐，市府招商效益逐步顯現；大遠百百貨公司位屬交通節點，鄰近商業活動蓬勃發展地區，基地完整且具大規模開發效益等優勢，地價略為上漲。

地政局統計最低地價區段仍為與台東縣、花蓮縣交界山區之桃源區國有林班地，公告土地現值維持為每平方公尺41元，公告地價為每平方公尺13元。

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地政局解釋，今年上半年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，整體交易呈現暫緩趨勢；下半年由於疫情受到控制，且利率維持低點、市場資金亦仍屬充沛，房地產交易轉為熱絡，又因多項重大建設陸續完工、市府積極招商引資，整體不動產交易呈現量增價穩趨勢。在109年9月2日至110年9月1日資料蒐集期間，買賣移轉件數為5萬690件，較上期增加8943件約21.42%。111年公告土地現值為微幅上漲。

地政局長陳冠福表示，公告土地現值調整暨重新規定地價作業，主要在於合理反應地價並提升全市地價均衡性及公平性，調整作業均經過各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，調整結果將於111年1月1日公告，民眾可在高雄市政府地政局網站查詢，或到各地政事務所查閱。（編輯：郭諭儒）1101224