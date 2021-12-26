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竹縣客家方口獅公園動土 讓民認識地方文化

2021/12/26 14:36（12/26 15:16 更新）
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新竹縣政府投入經費改造公園罐頭遊具，打造特色公園，芎林鄉公一「客家方口獅」主題公園26日動土，未來盼透過公園建設，讓民眾認識芎林在地的客家獅文化。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月26日
新竹縣政府投入經費改造公園罐頭遊具，打造特色公園，芎林鄉公一「客家方口獅」主題公園26日動土，未來盼透過公園建設，讓民眾認識芎林在地的客家獅文化。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月26日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）新竹縣政府在芎林鄉打造「客家方口獅」主題遊具公園，今天動土，希望未來讓民眾透過公園建設，認識芎林在地的客家獅文化。

新竹縣政府發新聞稿表示，新竹縣長楊文科推動「3年投入2億元改造22座特色公園」，改造公園罐頭遊具。芎林鄉公一「客家方口獅」主題公園及公三運動主題遊戲場，今天同時動土。

新竹縣副縣長陳見賢於稿中表示，此次公園工程前期透過辦理公民說明會，廣納收集意見，民眾期盼芎林公園有綠植、好玩的遊具及健身器材，經過半年多的努力，公一、公三公園規劃完成，今天正式動土。

負責規劃公園的總設計師李吳博澄於稿中表示，公一公園基地雖面積不大，為了規劃方口獅主題遊具，並融合在地鄉親提出的廣場需求，設計團隊費了許多心思，嘗試不同遊具方向與遊戲動線的組合。

李吳博澄指出，公一公園工程規劃3大區域，其中方口獅友善展演迎賓廣場，能讓國內外人來此在廣場欣賞展演，另外還有方口獅主題遊戲區、體健區。

李吳博澄說，公三公園規劃運動主題遊戲場，以全齡運動場為設計核心，包括戶外健身區、年長者保持身體健康區、學齡前兒童push bike區及200米地景跑道區，提供全齡運動空間。（編輯：張銘坤）1101226

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