警察勤務鞋難穿 捐非洲做愛心上網拍賣通通有

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台中市議員江肇國（右3）指出，警察局連年編列千萬預算購買裝備，其中勤務鞋因難穿，有人上網拍賣、有的捐給非洲做愛心，呼籲應了解需求再採購。（江肇國提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市議員江肇國今天指出，警察勤務鞋難穿，有人將鞋捐非洲做愛心或上網拍賣，他呼籲應了解需求再採購。台中市警察局回覆，經查服勤、常訓均有穿著，採購符合使用需求。

台中市警察局透過文字稿回覆，依據「內政部警政署警察服裝品項、預算單價及最低使用年限一覽表」規定，每人每年配發勤務鞋1雙，經查同仁平時服勤、常訓時均有穿著需求，警察局每年採購勤務鞋1雙，符合規定及實際使用需求。

警察局指出，員警勤務鞋規格是由內政部警政署邀請專家學者統一訂定規格，明年度將再新增「透氣網布運動鞋」供選擇，希望能滿足同仁實際使用需求。

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台中市議會今天召開111年度總預算二讀會，討論都發建設水利以及警察消防環保衛生等預算。民進黨籍台中市議員江肇國質詢提出，警察勤務裝備，明年度以每人7883元，共計6559人編列5379萬元。但其中勤務鞋又硬又不透氣，許多基層員警將鞋閒置在家，有員警募集勤務鞋捐到非洲做愛心，還有人將鞋上網拍賣。

江肇國表示，警察局統一配發給員警的裝備，並非每年都會損壞或是不堪使用，但預算卻連年編列，應思考彈性改善，並了解員警需求，採購更高等級裝備，或開放若干項目讓員警們自行採購再申請定額補助。（編輯：郭諭儒）1101228