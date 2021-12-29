青年局111年元旦成立 新北：12/30公布局長人選

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市政府青年局明年元旦成立，但遲遲未公布局長人選，引發民進黨新北市議會黨團質疑人選難產。市政府表示，明天公布。曾被外界點名的法制局長吳宗憲否認將接掌青年局。

民進黨團今天發布新聞稿，總召黃俊哲表示，新北市議會早就通過青年局組織規程及預算，青年局即將成立，但到最後階段了，局長人選還沒告知議員，這是不尊重議員，還是還沒找到足以勝任的人選。

市府發言人張愛晶向中央社記者表示，謝謝大家關心， 市府明天下午將會正式發布人選。

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至於曾被外界點名可能接任青年局首任局長的吳宗憲向中央社記者表示，他雖是市府新媒體小組召集人及曾是青年委員會執行長，但不可能接任青年局長，因為他將兼任青委會主委，而青年局長將兼任副主委。

吳宗憲表示，青委會和青年局會相輔相成，青委會主要是研擬政策，青年局是執行單位，因此，青委會會持續向各界諮詢及進行民調，以了解青年們需要什麼？以及最不滿的是什麼？並據以制定政策，而不是僅以官方的立場來提供邏輯錯誤的青年政策。（編輯：李錫璋）1101229