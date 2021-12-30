管線汰換工程 高雄多區停水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄30日電）台水表示，因應管線汰換等工程，高雄市鼓山、新興、鳳山、左營、小港、岡山、美濃、楠梓等區今天上午起陸續停水，最晚至下午5時30分。

台灣自來水公司發布訊息表示，為配合管線汰換等工程，鳳山區福德街1號至198號、福德街2巷、自強一路9之1號至223號、五甲三路1號至293之1號、五甲三路等巷弄、五福一路、五福二路等巷弄、自強一路、南進一街至南進七街、福安一街、五福路、漁村街巷弄等、漁南街、南安路等一帶，今天上午起停水至下午5時30分。

此外，小港區高鳳路、松興路、孔宅一街、十街、孔宅新路、高松路附近一帶停水至下午1時；楠梓區藍田路與德中路交叉口起到藍田路與大學西路交叉口止停水至2時30分；左營區左營大路、世運大道、軍校路，停水至3時；新興區德生里停水至4時30分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另，岡山區本工西路110號、本工西路116號、本工西路88-1號、本工西路92-1號及路竹區志成股份有限公司高雄廠；鼓山區河邊里和綠川里（河西一路、河邊街含各巷、河川街含各巷、興隆路、綠川街、北端街）停水至下午5時；美濃區永安路、美興街部分區域也停水至下午6時。

台水提醒，民眾應提早於停水前儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源並慎防火警，復水後應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。（編輯：黃世雅）1101230