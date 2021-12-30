酒駕零容忍 雲林警方加強取締稽查

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近期高雄發生重大酒駕傷亡案件，雲林縣警察局有鑑於近期冬令進補和尾牙餐敘增加，將自31日起加強取締和道路稽查，強調對於酒駕零容忍。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 110年12月30日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣每年有近萬件車禍事故，其中酒駕肇事占2%，雲林縣警察局有鑑於近期冬令進補和尾牙餐敘增加，從明天起加強取締和道路稽查，強調對於酒駕零容忍。

根據雲林縣警察局交通隊統計每年約有近1萬件車禍事故，其中酒駕肇事占2%，為展現加強防制酒駕決心和酒駕零容忍，警方針對連續假期、年節等特殊節日加強取締酒駕。

雲林縣警察局交通隊今天告訴中央社記者，雲林縣近3年取締酒駕案件數分別為108年2540件 、109年2931件和110年1456件。另就6個警分局案件數分析，以台西警分局取締案件數占最多，虎尾警分局次之，這與當地生活和消費習慣有關。

警方表示，今年度數據較前幾年明顯下降是因為今年5月中旬後政府為了防疫宣布全國進入二級警戒，餐飲業禁止內用、民眾盡量在家用餐。

警方提到，近期高雄發生重大酒駕傷亡案件，且有鑑於冬令進補和尾牙餐敘增加，從明天起展開連續3天的加強取締；同時聯合鄰近縣市在交界路段執行路檢勤務，遏阻酒駕及危駕案件發生。

雲林縣警察局強調，酒後駕車害人害己，呼籲民眾赴宴飲酒之後，可請家人朋友幫忙或叫計程車載送，代駕也是一個非常方便的選擇。（編輯：謝雅竹）1101230