台南水雉園區除雜草 郡宏光電啟動「雉愛永存」

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（中央社記者張榮祥台南31日電）今天是元旦連假首日，氣溫低又有風，有人趕著出遊，但有一群人穿著青蛙裝，走進台南水雉生態教育園區涉水清除雜草及水生植物，為復育水雉盡心力，看在外人眼中格外溫暖。

台南官田區水雉生態教育園區復育水雉有成，水雉數量不斷增長，如何打造更優質的水雉棲地，也愈來愈不容易；官田在地的郡宏光電董事長林勇任今天帶著50多名員工穿著青蛙裝，走進園區涉水清除雜草及水生植物，也為2021年終歲末留下難忘記憶。

林勇任為何突然選在2022年前夕帶著員工到水雉園區除草，原來他的妻子呂昕晨（郡宏光電副董事長）數月前看到報導，得知有一群人在官田為水雉復育默默付出，相當感動，就擬定「雉愛永存、生生不息」計畫，全面和水雉園區合作，提供定期人力支援，且將串連更多企業與社團組織協助推廣水雉保育與生態教育。

林勇任也鼓勵員工參與水雉園區棲地整理工作，他今天告訴中央社記者，明年起只要員工在上班時間到園區協助整理棲地，當天還是會給一日全薪，沒有天數限制，「雉愛永存、生生不息」計畫期程未定。

水雉園區主任李文珍表示，水雉園區占地15公頃，其中水域8.3公頃，每年要動員志工、園區員工、易服社會勞動者等共花上總時數5000小時不間斷地整理生態池，還得聘用逾400名專業農工協助維護棲地。

她說，維護水雉園區需要充足人力，如今郡宏光電願意投入協助，減少園區人手壓力，也可讓水雉棲地更完善。（編輯：黃世雅）1101231