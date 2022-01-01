雲層海面連天 龍磐公園不見新年第一道曙光
2022/1/1 08:40（1/1 09:40 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）墾丁龍磐公園今天凌晨起就聚集數千人，準備一同迎接2022年的第一道曙光，可惜雲層太厚，遲不見曙光，只能在強勁的落山風中互道新年快樂。
根據中央氣象局資料，墾丁龍磐公園今天日出時間為6時35分，因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，且民眾施打疫苗覆蓋率提升，屏東縣政府與地方產業聯盟決定恢復2022年迎曙光活動與接駁服務，吸引3000人前往。
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來自全台各地的民眾，頂著攝氏10多度的低溫、吹著強勁的落山風，在今天凌晨3時許，陸續抵達墾丁龍磐公園，就是為了卡位最靠近日出的方位。未料，天色漸亮，雲層依舊從海面連天，到了6時35分，不見第一道曙光，直到7時30分，仍未見陽光露臉。
從高雄來的一群好友說，4度造訪墾丁龍磐公園賞日出，沒想到都看不到，笑說「明年再來」；從台北來的遊客難掩失望說，搭了最早的接駁車到龍磐公園，在風大又冷的天氣中等了3個多小時，最後還是沒看見，覺得可惜了。（編輯：張芷瑄）1110101
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