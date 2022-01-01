高市元旦升旗 陳其邁盼新的一年更加團結愛高雄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄1日電）迎接新年，高雄市議會與高雄市政府今天上午舉辦元旦升旗典禮，高雄市長陳其邁說，過去一年充滿各種挑戰，但大家努力克服，盼新的一年更加團結，一起愛高雄、疼惜高雄到白頭。

高雄市議會與高雄市政府上午7時在高雄市文化中心圓形廣場舉辦「高雄市各界慶祝中華民國111年元旦升旗典禮」，以「後疫高雄，齊心共創」為主題，象徵高雄走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，共創後疫情時代新生活。

典禮由高雄女中樂儀隊開場，接著樹德家商啦啦隊、海軍陸戰隊樂儀隊演出；最後由六龜區寶來國中合唱團領唱國歌，高市議長曾麗燕及陳其邁帶領議員、市府團隊等人與現場民眾一同升旗。

曾麗燕致詞表示，去年高雄歷經COVID-19疫情，以及極端氣候造成的旱災、雨災，還有城中城大樓火災的挑戰，所幸全體市民展現韌性，一起度過危機。

曾麗燕說，議會已三讀通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」及改善公安相關經費新台幣1億多元，盼市府扛起責任，善用經費，並改善有公安缺失的公寓大廈。也期望市長加速施政腳步，帶領高雄走向繁榮，議會也會理性問政監督。

陳其邁致詞表示，回顧過去一年，充滿挑戰，從3月缺水危機到5月疫情蔓延、8月暴雨肆虐，在所有市民、醫護、市府團隊、議會團隊等共同努力下，高雄在逆境中克服了挑戰，也培養出對這座偉大城市的共同情感。

陳其邁說，告別2021年，邁向2022年，在新的一年中，如他昨天晚上在跨年時說的「高雄比我想得還要偉大」，他要拜託大家在新的一年中更加團結，給高雄全部的愛，「愛高雄、疼惜高雄到白頭髮、白眉毛」。

今年元旦升旗典禮也循往例發放5000張紀念一卡通，但不同以往排隊領取，今年採事先登記抽籤，再到現場憑身分證領取，避免群聚。（編輯：張芷瑄）1110101