馬蘭榮家元旦升旗 欣欣水泥捐廂型車供住民微旅行

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欣欣水泥近年來致力於傳統產業轉型，1日董事長劉啟華（右）代表捐贈1台8人座廂型車給台東馬蘭榮譽國民之家。馬蘭榮譽國民之家主任楊建和（左）表示，除了就醫轉診的接送服務，未來會規劃微旅行活動，帶著住民出門走走。中央社記者張祈攝 111年1月1日

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（中央社記者張祈台東縣1日電）欣欣水泥近年來致力於傳統產業轉型，因營運好轉，今天在台東馬蘭榮譽國民之家舉行元旦升旗典禮後，欣欣水泥董事長劉啟華代表捐贈1台8人座廂型車，未來將投入住民微旅行使用。

馬蘭榮譽國民之家今天上午舉行元旦升旗典禮，參與民眾齊唱國歌，感念為國付出半生戎馬的榮民先輩，祝褔新的一年國運昌榮，升旗典禮儀式後，舉行贈車儀式。

劉啟華說，欣欣水泥成立40餘年，近年致力於工廠傳統產業轉型，發展綠能科技，結合人文、觀光、服務等，將原有水泥及石料產業導入具有ESG（環境、社會及公司治理）元素的經營方向。

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劉啟華說，欣欣水泥也積極活化舊有工廠土地，推廣全民國防體驗，去年公司營運有好轉，希望回饋花蓮、台東的榮民之家，今年從馬蘭榮家起步，未來公司繼續成長，盼幫助更多榮民、榮眷及遺孤。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員呂嘉凱致詞感謝欣欣水泥公司敦親睦鄰，捐贈8人座廂型車，提供榮家住民交通工具；馬蘭榮家主任楊建和說，除了就醫轉診的接送服務，未來會規劃微旅行活動，帶著住民出門走走。（編輯：郭諭儒）1110101