企業捐建動物園前例 高市：新光3.1億大貓熊館

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）壽山動物園再造經費爭議不休，高市府今天指出，民間企業捐助修建動物園有前例，早在前總統馬英九台北市長任內時，新光集團即捐建新台幣3.1億「大貓熊館」給台北市立動物園。

高雄市政府新聞局長董建宏受訪表示，為感謝新光集團，北市府還特地取名「新光特展館」。新光貓熊館在台北市長郝龍斌任內完工後，時任總統馬英九回來剪綵時，還特別感謝新光集團。後續還有裕隆集團等持續捐贈給貓熊館。

董建宏說，面對壽山動物園成立已超過40年、設施可說是全台最老舊，且動物園飼養環境惡劣，基於動保精神及維護高雄市民共同記憶，市府在民國102年即訂有「壽山動物園動物認養辦法」，依這項辦法第8條，認養人即可以指定用途、代收代付方式，改善動物圈養環境或展場更新，同時依辦法也可取得認養卡及感謝告示牌。

對於這次公、民企業界也基於取之地方、用之地方，認為共同來保留高雄市民的共同記憶，認養壽山動物園環境改善及更新，是一件非常有意義的事。

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另外，有關台電公司捐助經費項目，董建宏說明，高雄有高達17座運轉中機組，發電度數近500億度也是全台最高。依電業法第65條規定，高雄市所分配的電協金額，發電度數比較高，依比例回饋就比較高。

台電依「促進電力發展營運協助金執行要點」，規劃給「興建中」電廠的縣市可提出申請，目前桃園3座、台中2座、高雄3座，均符合資格。高雄因興達電廠目前3座燃氣機組正在興建中，因此高市府是依法提出申請計畫，屬台電法定回饋項目，並無獨厚情事。（編輯：孫承武）1110101