新竹市1/6起打第1、2劑疫苗 贈200元超商禮券

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市政府今天宣布，6日起至31日，民眾在新竹市施打第1、2劑疫苗，即送200元四大超商禮券，因每間醫院、診所疫苗不同，需先向醫療院所預約。

新竹市政府今天發新聞稿表示，為持續提升第1、2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率，明天起至31日，民眾只要到35家診所、5大醫院接種第1、2劑疫苗，就送價值新台幣200元的四大超商禮券。

新竹市長林智堅於稿中表示，國外因Omicron變異株導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引起一波高峰，加上海外返鄉潮及農曆年節即將到來，為鼓勵尚未完整接種疫苗的民眾，市府祭出打疫苗送禮券活動。

新竹市衛生局於稿中表示，打疫苗送200元禮券活動，包括台大醫院新竹台大分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰醫院、國軍桃園總醫院新竹分院、南門綜合醫院等5家醫院，以及35家合約診所。

衛生局指出，接種疫苗是增加民眾保護力及控制疫情的必要防線之一，請民眾務必盡快完成完整疫苗接種的劑次，以達完整保護力。（編輯：李錫璋）1110105