眷村文化節千人寫春聯 陳其邁：全力支持眷村保存

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邁入第15年的高雄市眷村文化節8日上午在海軍明德訓練班舉辦「犇向幸虎開幕式」，邀請逾千民眾同場揮毫寫春聯、互拜早年。中央社記者曾以寧攝 111年1月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄眷村文化節今天上午在海軍明德訓練班舉辦「犇向幸虎開幕式」，逾千民眾同場揮毫寫春聯。市長陳其邁表示，會全力支持眷村保存，讓鳳山9大眷村、4大新城延續下去。

邁入第15年的高雄市眷村文化節，今天上午在國定古蹟海軍明德訓練班（原日本海軍無線電信所）舉辦「犇向幸虎開幕式」，並有「千人揮毫迎虎福」寫春聯活動。高雄市長陳其邁及議長曾麗燕到明德班大操場引領逾千名民眾一同大筆揮毫互拜早年。

陳其邁致詞表示，明德訓練班歷史悠久，從日治時期海軍電信訓練所到後來明德訓練班，兼具國防人權之意，更有過去從中國各省市不同民族文化共同聚集的回憶，不僅保留珍貴有形資產，生活經驗的傳承，更是重要無形資產，亦成為珍貴歷史記憶一部分，對於高雄城市發展，別具意涵。

陳其邁也說，國防部已核定鳳山區27公頃眷村改建計畫，市府也積極辦理都市計畫變更及容積移轉，未來取得土地管理權，預算上也會全力支持眷村保存，讓鳳山的9大眷村、4大新城的共同記憶都能延續下去。

高雄市政府文化局透過新聞稿表示，鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，其中前海軍明德訓練班周圍曾是廣大的眷村群，以前的眷村居民雖住在眷改新城，但是眷村生活記憶猶在，代代相傳；鳳山黃埔新村則透過「以住代護」讓眷村空間得以活化重獲新生，8年來已累積充沛的眷村新住民能量。

文化局表示，高雄的眷村文化節以新舊眷戶交流為主軸，除了讓原本眷村的居民回味舊眷村風華，也可以藉此讓眷村文化繼續傳承、轉化。

文化局表示，今、明2天系列活動包括眷味市集、眷村童玩闖關、眷村講座、眷村電影、親子野餐、迎春雜技、眷村生活展、走讀漫遊等，邀請民眾到場感受高雄百年躍進歷史及百味齊放的眷村生活。（編輯：黃世雅）1110108

高雄市眷村文化節8日上午在海軍明德訓練班舉辦「犇向幸虎開幕式」，高雄市長陳其邁（前右）到場共襄盛舉，與民眾同場揮毫寫春聯。中央社記者曾以寧攝 111年1月8日