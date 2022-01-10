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西濱鳳鼻至香山段新建計畫 預計核定後6年通車

2022/1/10 16:39（1/10 16:51 更新）
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台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段目前仍與台15線共線，成為西濱北段唯一缺口，新竹縣政府10日表示，盼盡快規畫動工接上斷點，串連新竹縣市交通網絡。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月10日
台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段目前仍與台15線共線，成為西濱北段唯一缺口，新竹縣政府10日表示，盼盡快規畫動工接上斷點，串連新竹縣市交通網絡。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣政府今天指出，西濱快速公路鳳鼻至香山段新建計畫，路線以高架行經新竹縣水月休閒農業專區、新竹漁港特定區與香山濕地，預計建設計畫核定後6年內完工通車。

新竹縣政府發布新聞稿，縣長楊文科表示，縣府全力支持闢建鳳鼻至香山段新建計畫，並期許以宏觀思維進行規劃，建議設置台68線系統交流道，串連新竹縣市東西向交通網絡，促進新竹整體發展。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長詹益祥則指出，計畫路線全長約10公里，綜合規劃階段設置鳳岡及南寮2處交流道，計畫路線起點在新竹縣竹北市西濱快速公路鳳鼻尾隧道南端，南至新竹市香山區西濱快速公路浸水橋北端。

他指出，路線以高架行經竹縣水月休閒農業專區及新竹漁港特定區與香山濕地，預計建設計畫核定後6年完工通車。（編輯：方沛清）1110110

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