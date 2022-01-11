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26個商圈參與「高雄過好年」禁試吃、採人流管制

2022/1/11 15:28（1/11 15:41 更新）
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農曆春節將至，高雄市經發局今年攜手26個商圈舉辦「2022高雄過好年」活動，11日舉行預告記者會，經發局長廖泰翔（前左7）與各商圈代表出席，宣告首場活動將於15日登場。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月11日
農曆春節將至，高雄市經發局今年攜手26個商圈舉辦「2022高雄過好年」活動，11日舉行預告記者會，經發局長廖泰翔（前左7）與各商圈代表出席，宣告首場活動將於15日登場。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月11日
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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）農曆年節將至，高雄市經發局攜手26個商圈舉辦「高雄過好年」活動，15日起在三鳳中街率先開跑。經發局長廖泰翔表示，因應疫情變化，市府加強防疫，將不開放試吃及採人流管制。

經發局上午在市府舉行「高雄過好年」預告記者會，廖泰翔表示，這是每年商圈最重要的活動之一，從去年19個商圈到今年擴大到26個商圈加入活動，並運用燈飾打造張燈結綵意象，讓高雄充滿濃濃年味。

廖泰翔會後接受媒體聯訪時說，目前不開放試吃，熟食也要求增加遮罩，市府會加強相關稽查，也會協助提供商圈相關防疫物資等，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能有所變化的時刻，大家採買年貨時戴好口罩，若人流過高，則會啟動人流管制。

廖泰翔並提到，市府目前正著手規畫發放第3波商圈夜市券，希望預算能獲議會支持，期待能在過年後、4月底前，搶攻民眾尚未用完的振興五倍券。

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對於年貨價格，三鳳中街主委伍進昌說，今年因為產量減少，烏魚子成本約漲15%、花生跟瓜子漲10%，另因運輸成本提高，堅果類成本也漲5%，其他包含蝦米等乾貨成本也都因此小漲，但大部分漲價由店家自行吸收，末端售價多「凍漲」。

經發局表示，今年「高雄過好年」首場活動「虎虎生豐」將於15日在三鳳中街登場，之後由各商圈陸續接力舉辦，週週有消費抽獎、餐車市集、懷舊復古派對及闖關市集等活動。各場次活動時間及內容，可上經發局臉書查詢。（編輯：黃世雅）1110111

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