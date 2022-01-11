本土疫情升溫 嘉市開設假日、長者大型疫苗接種站

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）COVID-19本土疫情升溫，嘉義市針對疫苗第3劑追加劑，15日、16日開設東西區衛生所接種場次，現場免預約；另於22日、23日開設長者大型接種站場次，即日起網路預約。

嘉義市政府今天發布防疫說明，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，市府為加速民眾接種疫苗追加劑，嘉義市有58家合約診所提供預約或隨到隨打服務。

另外，嘉義市提供COVID-19疫苗第3劑追加劑，開設衛生所假日接種場次，現場免預約，以及長者大型接種站場次，須事前預約，符合資格的民眾可攜帶「健保卡、預防接種黃卡」前往接種，提升免疫力。

市府指出，若長輩第3劑想接種AZ或高端疫苗，可至嘉義市施打AZ、高端的醫療院所接種，可上嘉義市衛生局網站查詢（https://reurl.cc/rQaYok），使用呼吸器或臥床者的第3劑疫苗，可洽東西區衛生所。

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嘉義市衛生局表示，東西區衛生所假日第3劑追加劑施打對象，為18歲以上、打滿2劑且滿12週民眾，西區衛生所15日施打莫德納疫苗；東區衛生所是16日施打BNT疫苗，時間均為上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，不須預約，當天上午8時及下午1時發號碼牌，上午、下午各100名，額滿為止。

衛生局指出，長者疫苗大型接種站施打對象是65歲以上、打滿2劑且滿12周民眾，分別於22日、23日在北興國中、港坪運動公園施打，疫苗為莫德納、BNT，即日起網路預約，北興國中預約網址：https://flw.stm.org.tw/regtest/VaccReg/Index?ckcode=PEO 9999；港坪運動公園預約網址：http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_gp.php。（編輯：陳仁華）1110111