北市啟動春節疏運 年貨大街周邊停車費將調漲

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）春節將至，台北年貨大街今天登場，交通局預估會湧入採買人潮，將調高周邊停車費率至每小時新台幣40元到60元不等，市場、百貨商圈周邊加密公車班次，並調整易壅塞路段號誌。

春節連假將從1月29日一路放到2月6日，共計9天，台北市交通局發布新聞稿表示，為確保市區交通順暢，已規劃春節前、假期中及返鄉收假3階段交通管制疏導措施。

交通局指出，春節前市場、大賣場及百貨商圈將出現趕辦年貨人潮，將調整易壅塞路段號誌，並函知警察局加強疏導，且為抑制私人運具、鼓勵搭乘大眾運輸，將加密台北年貨大街周邊公車班次，並從1月17日到31日調高停車場及停車格費率至每小時新台幣40元到60元不等。

交通局表示，1月31日到2月5日春節期間，將調整觀光景點、廟宇、百貨周邊等41處號誌，取消調撥車道措施，加強公車疏運與Youbike車輛調度，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線在1月31日及2月1日停駛，其餘依一般日至少1/2班次行駛。

此外，除了原週日收費的路邊停車格外，其餘停車格暫停收費，路外停車場則維持原費率，並落實停車場滿場機制，一律驅離占用道路的排隊車輛。

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交通局表示，在1月27日到31日及2月5日到6日的返鄉收假階段，將視人潮加密公車和捷運班次，調整交流道、台鐵、高鐵及機場周邊號誌，監控交流道、聯外橋梁市區回堵和因應狀況，並啟動台北轉運站站外下客機制，減少大客車集中進出，同時加強各車站外計程車牌班區秩序。

交通局呼籲，春節前市區交通負荷大、敏感度高，尤其遇雨更會影響車流順暢，請民眾多使用大眾運輸、騎乘自行車或步行，須自行駕駛應提早出門，依循員警或義交疏導交通指引。（編輯：方沛清）1110115