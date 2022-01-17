過年除舊布新 花蓮地標「米老鼠」也清潔溜溜

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農曆春節將至，花蓮市公所陸續展開重點景區清潔工作等，清潔隊17日至花蓮地標「米老鼠」以高壓水柱沖淨表面灰塵，也將報請管理機關重新粉刷，恢復昔日光彩。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年1月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）農曆春節將至，花蓮市公所展開重點景區清潔工作，佇立在美崙山30多年景觀地標「米老鼠」今天清洗，清潔員以高壓水柱沖淨表面灰塵，也將報請管理機關重新粉刷，恢復昔日光彩。

花蓮市長魏嘉賢今天接受媒體聯訪指出，花蓮市清潔隊每年春節前都會進行市區大清潔，從去年12月起陸續針對市區放置的石雕藝術品、創意候車亭、北濱外環道、中山地下道、重要道路牆面和橋梁執行清洗維護工作。

魏嘉賢表示，緊接著20日起跑的大宗廢棄物巡迴收運及國家清潔週，呼籲民眾廢棄物、資源回收物一定要分類好，避免增加清潔隊員工作負擔。

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位在美崙山生態公園入口的「米老鼠」裝置藝術，是花蓮人共同記憶，討喜外表也是遊客必打卡景點，也曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間戴起口罩，擔任防疫宣傳大使。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展表示，「米老鼠」經多年日曬雨淋部分出現龜裂、掉漆，特別將高壓水柱降低強度，避免造成傷害，會再報請主管單位花蓮縣政府農業處重新粉刷整修，讓「米老鼠」恢復昔日模樣。（編輯：陳仁華）1110117