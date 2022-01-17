澎湖縣府攜手經國學院 招收護理公費生服務在地

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澎湖縣政府與經國管理暨健康學院17日簽署教育策略合作意向書，雙方在澎湖縣政府會議室由澎湖縣長賴峰偉（左）與經國學院校長翁進坪（右）2人完成簽署。中央社 111年1月17日

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（中央社澎湖縣17日電）澎湖護理人員短缺，教育部同意開設每年10個護理公費生名額，澎湖縣政府今天與經國管理暨健康學院簽署，將開設澎湖五專護理科專班，畢業後留在澎湖服務，可逐年解決護理人員不足問題。

澎湖縣政府與經國管理暨健康學院今天簽署教育策略合作意向書，雙方在澎湖縣政府會議室由澎湖縣長賴峰偉與經國學院校長翁進坪2人完成簽署，包括澎湖議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、澎湖縣衛生局長蕭靜蓉與經國學院教務長吳國文等人到場見證，並互贈紀念品。

翁進坪致詞時表示，澎湖護理人力短缺，他任職澎湖科技大學校長時，多年爭取在科大增設護理系，都因護理科系為國家醫護人員管制科系而未獲同意。

他指出，去年退休轉任經國管理學院後，持續多次向教育部爭取，並在賴峰偉、劉陳昭玲及民進黨籍立委楊曜等人支持下，終獲教育部同意，設置澎湖五專護理科專班，1年招生10個公費護理生。

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賴峰偉表示，澎湖醫療在地化是縣府追求目標，近來有大幅進展，唯獨護理師人力遠遠不及在地醫療與長照的人力，經國學院獲准同意開設澎湖五專護理科專班，這是天意，也可適時補齊這塊缺口，緩解澎湖護理人力短缺問題。

經國學院指出，澎湖五專護理科專班每學年10個公費護理生，採單獨招生，凡國中應屆或已畢業生，且未來五專畢業後留在澎湖服務，都可報名，今年2月14日起至2月22日受理報名，就讀學雜、書籍、住宿費等，由教育部與澎湖縣府補助，縣府每個月還有補助新台幣6000元生活津貼。（編輯：戴光育）1110117

澎湖護理人員短缺，教育部同意開設每年10個護理公費生名額，澎湖縣長賴峰偉（前左4起）與經國管理暨健康學院校長翁進坪17日簽署教育策略合作意向書，將開設澎湖五專護理科專班，畢業後留在澎湖服務，可逐年解決護理人員不足問題。中央社 111年1月17日