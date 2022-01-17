男在彰化消費780元 幸運獲1戶百萬青年宅

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彰化縣政府推出振興經濟加碼活動，17日辦理首次抽獎，一名黃姓男子僅在彰化消費新台幣780元，就幸運獲得1房型青年住宅，縣長王惠美（左2）打電話通知中獎者。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年1月17日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）彰化縣政府推出振興經濟加碼活動，民眾6月30日前消費滿200元即可獲得1組抽獎序號，今天辦理第1次抽獎，一名黃姓男子僅在彰化消費780元就幸運獲價值百萬元的1房型青年住宅。

彰化振興消費加碼活動首次抽獎直播今天在縣府中庭舉行，抽出6021名幸運得主，包含6000個現金紅包、20輛電動機車、價值約新台幣125萬元的1房型青年住宅1戶，由花費780元的黃姓男子幸運中獎，黃男透露從事營造業，他知道今天要抽大獎，很開心是他獲得。

彰化縣長王惠美致詞表示，去年10月15日推出活動後，截至今年1月15日累積超過500萬人次登錄交易，總消費金額達到26.2億元，4月還有第2次抽獎，若屆時累積消費金額滿60億元，還會再加碼50個2萬元現金獎、10輛電動機車，原本1戶1房型青年住宅再加碼1戶。

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王惠美說，今天是「花在彰化」彰化振興加碼首次抽獎，尚未上傳資料民眾請把握4月、7月的抽獎機會，希望大家把錢「花在彰化」，同時感謝商圈、產業、觀光工廠持續加碼，讓民眾更樂意在彰化消費，也邀請遊客春節到溪州公園參加「花在彰化」花卉系列展覽。

王惠美表示，今天總共有6021名幸運得主，將以簡訊與電子郵件通知中獎，為避免得獎者奔波及降低染疫風險，縣府特別推出「網路取代馬路」，開辦電子送件領獎，30天內將登錄會員的身分證、發票或收據、存摺拍照回傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後發放。（編輯：謝雅竹）1110117