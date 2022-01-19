直播主賣遊戲帳號 所得100萬捐助花蓮弱勢學子

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遊戲直播主林揚竣（前右4）以新台幣100萬元把遊戲帳號賣掉，所得全數捐給花蓮縣秀林鄉小太陽協會，幫助部落弱勢學子，19日舉辦捐贈儀式。中央社記者張祈攝 111年1月19日

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）遊戲直播主林揚竣砸新台幣2000萬元玩遊戲，卻被以「辱罵韓國人」為由一度遭遊戲公司鎖帳號，他將帳號以100萬元「賤賣」，所得全數捐給花蓮秀林鄉小太陽協會，幫助部落弱勢學子。

小太陽關懷協會總幹事徐美玲今天接受中央社記者採訪指出，協會創立18年，因部落小朋友放學後沒地方去，父母還沒下班，大多只能獨自待在家中或托給爺爺奶奶照顧，協會將這群需要被照顧的孩子集中起來，招募志工老師為他們準備晚餐、點心，也提供免費課後輔導。

徐美玲說，目前共照顧175名學生，年齡介於幼兒園至國中，伙食費一直是主要開銷，這些年靠著善心人士愛心資助，讓協會支撐到現在。

徐美玲說，今年冬天氣溫較低，協會募集毛毯給弱勢家庭，直播企業聽說他們的需求後，大方捐贈500條毛毯，還加碼贈出100萬元作為修繕經費。

徐美玲說，這筆經費要優先修繕籃球場護欄，讓學生們恢復球類運動，也不用擔心被鄰居抗議，其餘經費作為協會開銷使用，很感謝企業愛心捐款。

小太陽關懷協會今天舉辦捐贈儀式，林揚竣說，他玩「天堂W」2個月課金2000萬元，遊戲公司卻以他辱罵韓國人為由，鎖住他的帳號7天，不滿遊戲公司作為，帳號解凍後他便將帳號賣出，目前正在跟公司法部務研究如何為台灣玩家爭取權益。

林揚竣說，經粉絲引薦得知小太陽關懷協會需求，便捐出賣帳號所得，未來還想要繼續資助高中以上學生，若有學費缺口，只要協會提出，都會盡力資助。

林揚竣今天也帶著11名直播主下鄉，現場為部落小農、手工藝業者直播義賣商品，為部落民眾帶來收入。（編輯：黃世雅）1110119

遊戲直播企業19日捐贈新台幣100萬元經費、500條毛毯等給花蓮縣秀林鄉小太陽關懷協會，秀林鄉長王玫瑰（前右）、協會理事長何雲河（前右2）及總幹事徐美玲（前左）共同致贈感謝狀給企業代表甯皓筠（前左2）。中央社記者張祈攝 111年1月19日