鄰近設肥料廠村民反對 業者：無異味廢水零排放

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台東縣關山鎮一處農地申請興建有機肥料公司，附近村民擔心禽畜糞便會有惡臭且造成廢水污染，20日前往抗議。中央社記者盧太城台東攝 111年1月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣關山鎮一處農地申請興建有機肥料公司，附近村民擔心禽畜糞便會有惡臭且造成廢水污染。業者強調，作業全程不會有異味問題且廢水零排放。

業者申請在關山月野段靠近加拿部落的農地興建「後山有機肥料有限公司」將農牧產出的廢棄原料回收再利用，製作成有機肥料提供台東縱谷農民使用。

業者最近開始動工，緊鄰工廠的加拿部落數10名村民今天到施工場地拉白布條抗議，反對設置肥料工廠。當地選出的縣議員張全馨嵐到場聲援。

反對村民表示，業者載運物料的大型車，必經道路為加拿村民的交通要道，沿途所經有住家及學校，且與進入部落的公車會車時，亦將造成交通安全問題，增加日後用路人出入的不便。

另外，載運豬禽糞便會有臭味，且排放的廢水會有污染水源疑慮。

張全馨嵐進一步表示，工廠離村莊太近，且開發面積也因未滿1公頃不用環評，刻意規避環評。

業者接受中央社記者訪問表示，縱谷地區水稻收割後焚燒廢棄原料情況嚴重，如由業者回收製成肥料可大幅減低燃燒農業廢棄原料造成的空氣污染；另外，畜牧產業污染成本沉重，禽畜糞便又無法先進有效處理，業者可代為處理並轉化為有機肥料。

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業者表示，工廠全廠採空氣負壓設備並使用日本先進酸洗除臭，符合空污標準，且由於是乾式堆肥因此無廢污水排放問題。每日將處理20噸榨乾豬糞混合稻稈、稻推肥，經發酵後為8噸的有機肥料，就近供應台東縱谷地區農民使用，降低農民從外地購買肥料的成本。

另外，未來營運後營利，將設置獎助學金，幫助社區學子，每半年也會提供廠區所在地的社區發展基金。（編輯：黃世雅）1110120