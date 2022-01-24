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展望會助學紅包傳愛 花蓮弱勢家庭獲及時雨

2022/1/24 11:08（1/24 12:41 更新）
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花蓮某國小五年級生小銘（化名）課餘時間喜愛吹奏口風琴，他從小和母親相依為命，母親因中風無法再工作，現在只能做些家庭代工；寒假過後，小銘的學雜費是1筆支出，台灣世界展望會助學紅包可說是及時雨。（台灣世界展望會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月24日
花蓮某國小五年級生小銘（化名）課餘時間喜愛吹奏口風琴，他從小和母親相依為命，母親因中風無法再工作，現在只能做些家庭代工；寒假過後，小銘的學雜費是1筆支出，台灣世界展望會助學紅包可說是及時雨。（台灣世界展望會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月24日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮某國小五年級生小銘（化名）來自單親家庭，與母親相依為命，母親原在工廠工作因中風而失業；寒假過後，小銘學雜費是1筆支出，台灣世界展望會助學紅包可說是及時雨。

台灣世界展望會東區辦事處今天發布新聞資料表示，展望會每年在開學前夕提供助學金，社工透過定期訪視關懷，陪伴孩子成長，也因社會大眾的愛心支持，才能夠延續日復一日的服務工作。

東區辦事處指出，小銘是展望會協助眾多個案之一，他的母親原本在石材工廠工作，後來因中風無法再工作，現在只能做些家庭代工，家中經濟狀況不佳。小銘很懂事，會幫忙倒垃圾、洗碗等家事，讓母親感到欣慰。

小銘在課餘時間喜愛吹奏口風琴，因學校樂隊成員不夠，老師邀請他加入，他還曾參加學校的兒童樂隊比賽獲得優等獎。

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「展望會服務的許多弱勢家庭，在困難環境裡有最單純的快樂與幸福。」台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮指出，協助弱勢家庭的學雜費、教育費等開銷的「紅包傳愛」活動，邀請民眾到愛心商家響應百元捐款贈小麵包、千元捐款贈紅包袋。

蕭文榮說，感謝花蓮許多飯店、餐廳熱心響應，盼望透過眾人的愛心，讓有需要的家庭的孩子都能獲資助快樂上學。（編輯：戴光育）1110124

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