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花縣府整合各客運路線圖 按顏色區分轉乘更清楚

2022/1/25 14:15（1/25 14:36 更新）
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花蓮縣政府宣布以「花蓮嗨巴士」（Hibus）作為市區客運新識別系統，以黃、紅、綠、藍、紫5個標準色對應花蓮市區、峽谷、縱谷、海岸及跨越山海路線，民眾可以透過公車車次顏色，直覺分辨路線。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年1月25日
花蓮縣政府宣布以「花蓮嗨巴士」（Hibus）作為市區客運新識別系統，以黃、紅、綠、藍、紫5個標準色對應花蓮市區、峽谷、縱谷、海岸及跨越山海路線，民眾可以透過公車車次顏色，直覺分辨路線。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年1月25日
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣內公路大眾運輸工具選擇包括國道、公路及市區客運等，縣府整合各客運路線規劃4大路網圖，各車次按顏色區分，路網類似捷運路線圖，路線規劃及轉乘方式更易懂。

花蓮縣政府建設處發布新聞稿指出，4大路網包括花東縱谷線、花蓮市區線、花蓮峽谷線、洄瀾海岸線，乘客可藉由路線交會點選擇搭乘車輛或轉乘車輛，方便規劃行程。

針對市區客運，花蓮縣政府宣布以「花蓮嗨巴士」（Hibus）為新識別系統，象徵熱情打招呼Hi的形象，歡迎遊客搭乘，公車手冊提供中、英版本，便利國際遊客查詢。

建設處指出，新識別形象以黃、紅、綠、藍、紫5個標準色對應花蓮市區、峽谷、縱谷、海岸及跨越山海路線，民眾可以透過公車車次顏色，直覺分辨路線。

建設處表示，為讓民眾更懂得如何使用公共運輸遊賞花蓮，已將嗨巴士懶人包上傳至「花蓮交通e點通」官網，可查詢即時路況、排行程、搭乘優惠及12招搭乘指引等資訊。

建設處指出，台9線、台11線共400座公車站牌優化為電子智慧站牌，視覺介面更友善公車搭乘者需求，縣府也頒布市「優良公車貼紙」給優質客運業者，鼓勵業者持續精進服務品質。（編輯：陳仁華）1110125

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