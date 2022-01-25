中油林園廠春安聯檢揭6項缺失 高市開罰15萬

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勞動部次長陳明仁（左3）25日和高雄市副市長羅達生（左2）等人前往中油公司林園廠實施春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與設備及操作安全、承攬安全管理、作業安全管制等事項。（高雄市勞工局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月25日

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）勞動部次長陳明仁今天和高市府到中油林園廠實施春安檢查，結果有部分管閥與供料標示不清、電氣防爆性能不足、壓力錶故障、未設熔接安全器及未實施自動檢查6缺失，開罰15萬元。

陳明仁上午和高雄市副市長羅達生、勞動部職安署人員，前往中油公司林園廠實施春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與設備及操作安全、承攬安全管理、作業安全管制等事項。

高雄市政府勞工局下午發布新聞稿指出，經團隊勘查發現有部分設備管閥與供料標示不清、電氣防爆性能不足、壓力錶故障、未設熔接安全器及未依規定實施自動檢查共6項缺失，將依法裁罰新台幣15萬元。

羅達生指出，石化工廠因存有大量可燃、高壓、高溫或有毒化學物質，再加上近期維修、清潔等臨時性及動態性作業增加，人員與機具設備進出使用頻繁，相對提高發生災害風險，稍有不慎即可能造成嚴重損失；今天督檢結果更顯示中油公司在安全管理細節仍有待加強改進之處，應立即改善。

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羅達生提醒，業者應加強工作場所與作業安全巡檢，尤其要針對高風險維修、動火等作業，落實人員作業安全管制；農曆春節即將到來，也要確實宣導預防酒駕，加強防疫衛生管理，上班全程配戴口罩、勤洗手、保持安全距離，讓每一位勞工朋友都能平安過好年。

高市勞工局長周登春表示，中油是國營企業，理應作為其他民營企業表率，應以更高規格、嚴謹標準來建置安全措施，實施自主管理，希望能再加強推動落實製程安全管理制度，確實掌握各項危害化學品成分、特性等資料，並確保化學設備監控、警報、傳輸與連鎖安全設施正常運作，且應落實員工教育訓練與承攬安全管理及高風險作業管制。（編輯：陳仁華）1110125